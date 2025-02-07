بمشاركة الثنائي الجديد.. الزمالك يعود للانتصارات بفوز على الإسماعيلي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 21:10

كتب : محمد رؤوف

الزمالك

عاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

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ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك الثنائي الجديد للزمالك محمود جهاد وأحمد حسام في المباراة منذ بدايتها.

وحصل محمود جهاد على جائزة رجل المباراة.

وفي أول مشاركة لناصر ماهر بعد عودته من الإصابة تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد التعدي على لاعب من الإسماعيلي.

وعلى الجانب الآخر، خسر الإسماعيلي المباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

التشكيل

بدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بسيف الدين الجزيري في هجوم الفريق.

بداية مملة

لم تكن بداية المباراة بأقوى شكل ممكن للفريقين، إذ سيطر الملل كثيرا.

حاول محمد السيد تهديد مرمى الإسماعيلي بتسديدة في الدقيقة 14 لكن ذهبت بعيدة.

وتمكن مصطفى شلبي تسجيل الهدف في الدقيقة 18 بعد تشتيت سيء من محمد نصر لاعب الإسماعيلي لتصل إلى شلبي ويسدد الكرة مباشرة في المرمى.

وفي جملة رائعة ضاعف الزمالك النتيجة في الدقيقة 18، لكن لم يتم احتساب الهدف لداعي التسلل على مصطفى شلبي.

وعانى مصطفى شلبي من إصابة عضلية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن تمكن من استكمال المباراة.

وفي الشوط الثاني سدد إيريك تراوري تصدى لها عواد لترتد لخالد النبريص وسدد خارج المرمى في الدقيقة 58.

ودخل ناصر ماهر وحسام أشرف ثنائي الزمالك بدلا من الجزيري ومحمد السيد في الدقيقة 64.

وتم استبدال محمود جهاد بسبب الإصابة العضلية التي عانى منها في الدقيقة 79 وخرج مصطفى شلبي بدلا من محمود بنتايك وأحمد محمود.

وطرد ناصر ماهر بعد التعدي على لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 86.

وضرب نادر فرج لاعب الإسماعيلي القائم بعد رأسية خطيرة في الدقيقة 87.

وقتل نبيل عماد آمال الإسماعيلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 99 من تسديدة صاروخية.

وحصل الزمالك على نقاط المباراة بشكل كامل.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري نبيل عماد مصطفى شلبي
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