الرابع على التوالي.. التعادل يحكم بين طلائع الجيش والجونة

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

يسري وحيد - طلائع الجيش ضد الأولمبي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة طلائع الجيش والجونة لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

اللقاء الذي أقيم على ملعب جهاز الرياضة العسكري شهد حصد الجونة أول نقطة بعد 6 هزائم متتالية في الدوري المصري.

ويعد ذلك رابع تعادل على الترتيب بين الفريقين في جميع المسابقات.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد إغلاق القيد الشتوي النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية دوران ورونالدو يواصل التألق مع جروس.. مصطفى شلبي يسجل ضد الإسماعيلي منافس المصري المحتمل - أحد أقصر مدربي الزمالك عمرا.. باكيتا يقود اتحاد العاصمة

التعادل أبقى طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

فيما ارتقى الجونة مركزا وأصبح السابع عشر برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن سبورت.

وصف المباراة

كاد الجونة أن يتقدم أولا بعد عرضية صامويل أوجو صوب محمد عبد القادر لكن تسديدة الأخير علت العارضة 4.

وفشل لاعبو طلائع الجيش استغلال التخبط الدفاعي للجونة داخل منطقة الجزاء وسدد كريم طارق كرة تصدى لها محمد علاء في الدقيقة 34.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني طالب لاعبو الجونة بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

وأبعد مدافع الجونة فرصة محققة لطلائع الجيش من على خط المرمى في الدقيقة 70.

تغييرات الفريقين في الدقائق الأخيرة لم تسفر عن أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

الجونة طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي: هذا ظلم لا ينفع معه شيئا.. لا أحد يفهم الكرة ويقول إنها ليست ركلة جزاء معلول: سأبذل 200% من مجهودي للمشاركة.. وهذه أفضل وأسوأ مباراة لي مع الأهلي خبر في الجول - عرض إماراتي لضم أوباما.. والحسم خلال ساعات طبيب الزمالك يوضح إصابة جهاد ضد الإسماعيلي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة.. والقنوات الناقلة عقوبة فورية من الزمالك ضد ناصر ماهر بعد الطرد مؤتمر حمد إبراهيم: الغضب سبب التلويح بالانسحاب ضد الزمالك.. وتعرضنا للظلم أول تعليق من محمود جهاد بعد بدايته مع الزمالك وجائزة رجل المباراة
أخر الأخبار
صنع هدفا.. النني يشارك في فوز الجزيرة على العروبة في مباراة الـ9 أهداف 14 دقيقة | المحترفون
أحمد سامي: هذا ظلم لا ينفع معه شيئا.. لا أحد يفهم الكرة ويقول إنها ليست ركلة جزاء 23 دقيقة | الدوري المصري
يوسف أيمن: أمور شخصية مع كولر صعبت فترتي في الأهلي 26 دقيقة | الوطن العربي
بمشاركة حمدي فتحي.. خسارة الوكرة أمام الدحيل 28 دقيقة | المحترفون
معلول: سأبذل 200% من مجهودي للمشاركة.. وهذه أفضل وأسوأ مباراة لي مع الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عرض إماراتي لضم أوباما.. والحسم خلال ساعات ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - وكيل إيهاب أمين يكشف لـ في الجول حقيقة تعثر المفاوضات مع الأهلي ساعة | كرة سلة
4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 2 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 مؤتمر كولر: جراديشار مرهق وفي انتظار قرار بشأن بنشرقي.. وربما نضم ملكا