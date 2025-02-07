الرابع على التوالي.. التعادل يحكم بين طلائع الجيش والجونة

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة طلائع الجيش والجونة لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

اللقاء الذي أقيم على ملعب جهاز الرياضة العسكري شهد حصد الجونة أول نقطة بعد 6 هزائم متتالية في الدوري المصري.

ويعد ذلك رابع تعادل على الترتيب بين الفريقين في جميع المسابقات.

التعادل أبقى طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

فيما ارتقى الجونة مركزا وأصبح السابع عشر برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن سبورت.

وصف المباراة

كاد الجونة أن يتقدم أولا بعد عرضية صامويل أوجو صوب محمد عبد القادر لكن تسديدة الأخير علت العارضة 4.

وفشل لاعبو طلائع الجيش استغلال التخبط الدفاعي للجونة داخل منطقة الجزاء وسدد كريم طارق كرة تصدى لها محمد علاء في الدقيقة 34.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني طالب لاعبو الجونة بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

وأبعد مدافع الجونة فرصة محققة لطلائع الجيش من على خط المرمى في الدقيقة 70.

تغييرات الفريقين في الدقائق الأخيرة لم تسفر عن أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.