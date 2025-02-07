مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد إغلاق القيد الشتوي

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن الموعد الرسمي لإغلاق فترة القيد الشتوية في الكرة المصرية.

ويتم إغلاق القيد بشكل رسمي غدا السبت 8 فبراير.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم إغلاق القيد في منتصف الليل، في الساعة الـ 12".

وأوضح "ليس من الصحيح أن القيد سيتم إغلاقه في موعد أبكر خلال اليوم نفسه، بل يمتد القيد لنهاية اليوم".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 فبراير 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد يوم 31 يناير.

كذلك قرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

ولكن لن تستفيد الأندية المصرية المشاركة في المسابقات الإفريقية من مد القيد القاري، حيث لا يمكن تسجيل لاعب في القائمة القارية دون تسجيله محليا.