النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية دوران ورونالدو

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر

حقق النصر الفوز الرابع على التوالي في الدوري السعودي وتخطى الفيحاء بنتيجة 3-0 في الجولة 19.

سجل ثلاثية النصر كل من كريستيانو رونالدو وجون دوران.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 41 نقطة ولا يزال مستمرا في سباق مطاردة الاتحاد والنصر.

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فيما ظل الفيحاء في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

وتقدم النصر بهدف دوران في الشوط الأول في الدقيقة 22 بعد تسديدة أرضية رائعة عقب مراوغة ثنائي دفاعي.

وحوّل عرضية ساديو ماني بسهولة للهدف الثاني في الدقيقة 72.

وبات الكولومبي أول لاعب في تاريخ النصر يسجل ثنائية في أول مشاركة له بالدوري السعودي للمحترفين.

وعزز رونالدو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 74، ليواصل تصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا هذا الموسم.

كما وصل البرتغالي الذي أتم عامه الـ 40 منذ أيام للهدف رقم 924 في جميع المنافسات.

وأصبح ثالث أكبر لاعب تسجيلا في تاريخ الدوري السعودي بعد عصام الحضري وحسين عبد الغني.

النصر الفيحاء الدوري السعودي
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