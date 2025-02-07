يواصل التألق مع جروس.. مصطفى شلبي يسجل ضد الإسماعيلي

سجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك هدفا في شباك الإسماعيلي.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز شلبي هدفه في الدقيقة 18 بعد تشتيت سيء من محمد نصر لاعب الإسماعيلي لتصل إلى شلبي ويسدد الكرة مباشرة في المرمى.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

video:1