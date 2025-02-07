انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الجونة في الجولة 12 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 70: مدافع الجونة يبعد فرصة محققة للجيش من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: لاعبو طلائع الجيش لا يستغلون ارتباك دفاع الجونة وعلاء يتصدى لفرصة كريم طارق

ق 4: عرضية من أوجو وتسديدة من عبد القادر تعلو العارضة في أولى فرصة الجونة.

بداية اللقاء