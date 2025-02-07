انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. تعادل سلبي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الجونة في الجولة 12 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 70: مدافع الجونة يبعد فرصة محققة للجيش من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: لاعبو طلائع الجيش لا يستغلون ارتباك دفاع الجونة وعلاء يتصدى لفرصة كريم طارق

ق 4: عرضية من أوجو وتسديدة من عبد القادر تعلو العارضة في أولى فرصة الجونة.

بداية اللقاء

طلائع الجيش الجونة الدوري المصري
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