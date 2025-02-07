انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. تعادل سلبي
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الجونة في الجولة 12 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 70: مدافع الجونة يبعد فرصة محققة للجيش من على خط المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: لاعبو طلائع الجيش لا يستغلون ارتباك دفاع الجونة وعلاء يتصدى لفرصة كريم طارق
ق 4: عرضية من أوجو وتسديدة من عبد القادر تعلو العارضة في أولى فرصة الجونة.
بداية اللقاء
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