انتهت - الزمالك (2)-(0) الإسماعيلي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

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انتهت

ق 99: جووول من تسديدة صاروخية

ق 87: نادر فرج يهدر كرة خطيرة برأسية في القائم.

ق 86: طرد ناصر ماهر.

ق 79: دخول محمود بنتايك وأحمد محمود بدلا من محمود جهاد ومصطفى شلبي.

ق 79: خروج محمود جهاد بسبب الإصابة

ق 64: دخول ناصر ماهر وحسام أشرف بدلا من الجزيري ومحمد السيد.

ق 58: تسديدة من إيريك تراوري يتصدى لها عواد لترتد لخالد النبريص وسدد خارج المرمى.

ق 57: رأسية من محمد عمار لاعب الإسماعيلي تعلو مرمى عواد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: إصابة عضلية لمصطفى شلبي.

ق 40: هدف لكن لم يحتسب بداعي التسلل على مصطفى شلبي.

ق 18: جووول مصطفى شلبي بعد تشتيت سيء من محمد نصر لاعب الإسماعيلي وتصل إلى شلبي الذي سدد الكرة بشكل مباشر في المرمى.

ق 14: تسديدة من محمد السيد بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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