علي جبر يقود بيراميدز للعودة لقمة الدوري بفوز قاتل في +97 أمام سموحة

استعاد بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بفوز تحقق بشق الأنفس على سموحة بنتيجة 1-0 في الجولة 12.

سجل علي جبر هدف اللقاء الوحيد الذي أقيم على استاد برج العرب.

واستعاد بيراميدز سريعا صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

فيما ظل سموحة في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

ويعد ذلك الفوز الثامن تواليا لبيراميدز على سموحة في جميع المسابقات منذ الخسارة 3-0 في 2021.

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وصف المباراة

تألق الهاني سليمان في الدقيقة 12 وأبعد فرصة أحمد سامي لركنية.

وأجرى سموحة تغييرا اضطراريا بمشاركة عبد الله بستنجي بدلا من بركات حجاج في الدقيقة 23.

وكاد صامويل أمادي أن يتقدم لأصحاب الأرض بعدما انفرد لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 35.

وأنقذت العارضة مرمى سموحة بمنع تصويبة مصطفى فتحي في الدقيقة 40.

ورد القائم الخاص ببيراميدز على فرصة خطيرة من محمد سالم مهاجم سموحة في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول سلبيا.

على عكس الشوط الأول جاءت فرص الفريقين في الثاني على استحياء.

وعادت الإثارة في الدقائق الأخيرة، عبد الكبير الوادي سدد كرة قوية تصدى لها الشناوي في الدقيقة 80.

ومنع الهاني سليمان رأسية ماييلي بنجاح، وتألق الشناوي في التصدي لتصويبة رائعة من شريف رضا في الدقيقة 90.

وفي الأنفاس الأخيرة استفاد علي جبر من ارتباك دفاعي وسجل الهدف الأول لبيراميدز لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل.

وبعد 4 دقائق من مراجعة تقنية الفيديو احتسبت الهدف بعد التأكد من صحته لعدم وجود تسلل.

وتألق الشناوي مجددا ومنع تصويبة رائعة من شريف رضا أخرى في الدقيقة 90+13 لتنتهي المباراة بفوز مثير وقاتل لبيراميدز.