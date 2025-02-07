نفس النتيجة للمرة الرابعة تواليا.. حرس الحدود يفوز على إنبي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:19

كتب : محمد رؤوف

حرس الحدود

فاز حرس الحدود على منافسه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل هدف حرس الحدود الوحيد محمد أشرف (روقا).

وواصل حرس الحدود سلسلة انتصاراته المتتالية، إذ للمباراة الرابعة على التوالي يحقق الفريق الفوز.

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وللمباراة الرابعة تواليا أيضا يفوز حرس الحدود بهدف دون رد والحفاظ على شباكه من تلقي أي هدف.

وكان حرس الحدوو قد خسر في أول 4 مباريات من الدوري 3 مرات وتعادل في لقاء آخر قبل أن يصحح مساره.

وعلى الجانب الآخر خسر إنبي للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري.

وتعود المرة الأخيرة التي يفوز بها إنبي بمباراة في الدوري ضد الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

وأحرز روقا هدف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وحصل أحمد العجوز لاعب إنبي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بسبب الاعتراض.

وكان العجوز قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 16.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 18 في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة السابعة في المركز الـ16.

حرس الحدود الدوري المصري إنبي روقا
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