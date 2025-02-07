تشكيل الإسماعيلي - النبريص يقود ثلاثي هجومي ضد الزمالك

أعلن حمد إبراهيم تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في قمة الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في لقاء يبدأ في السابعة مساءً.

ويقود الفلسطيني خالد النبريص الهجوم رفقة مروان حمدي ونادر فرج.

بينما يبدأ الثلاثي: إريك تراوري ومحمد حسن وهشام محمد في الوسط.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

الوسط: إريك تراوري – محمد حسن – هشام محمد

الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص – نادر فرج

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - عمر القط - محمد خطار - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - حسن صابر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.