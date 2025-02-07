خبر في الجول - رتوش تفصل انتقال الجفالي عن الانضمام لـ الزمالك

أصبح أحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي قريبا من الانتقال للزمالك في الساعات القليلة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الناديين توصلا لاتفاق مبدئي وتتبقى الرتوش الأخيرة لإتمام التعاقد.

وينظر الزمالك للاعب على أنه استثمار مستقبلي كونه يبلغ من العمر 21 عاما.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الجفالي ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية غدا السبت 8 فبراير 2025.

الجفالي صاحب الـ 21 عاما يملك الجنسيتين التونسية والألمانية.

ويجيد الجفالي اللعب في مركز الجناح الأيسر وبدأ مسيرته مع الترجي التونسي.

كما خاض تجربة احترافية مع فريق تحت 19 عاما بنادي جالاتا سراي التركي.

وعاد جفالي للبطولة التونسية من بوابة الاتحاد المنستيري في صيف 2022.

ويمتد تعاقد الجفالي مع نادي الاتحاد المنستيري حتى صيف 2027.

وشارك جفالي مع الاتحاد المنستيري بالموسم الحالي خلال 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.