تقارير: بسبب نجل رئيس النادي.. إقالة أباتي من منصبه وعودته بعد 3 ساعات

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

إيجنازيو أباتي

تعرض إيجناسيو أباتي المدير الفني لـ تيرنانا للإقالة من منصبه بعد خلاف مع رئيس النادي لعدم إشراك نجله ثم عاد لتدريب الفريق مجددا بعد ساعات.

ويقبع نادي تيرنانا في الدرجة الثالثة الإيطالية في المركز الثاني بعد مرور 25 جولة بفارق 3 نقاط عن فيرتوس إنتيلا المتصدر.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أباتي لاعب ميلان السابق أقيل من منصبه بعدما لم يُشرك ماتيا داليساندرو نجل رئيس النادي في قائمة الفريق.

وبسبب ذلك أعلن النادي في الثامنة مساء أمس الخميس، إقالة أباتي وتعيين فابيو ليفيراني عوضا عنه.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن اللاعبين طلبوا إقامة اجتماع عاجل بشأن قرار الإدارة بإقالة مدربهم.

وبعد 3 ساعات أعلن النادي استمرار أباتي مديرا فنيا للفريق.

Ignazio Abate head coah of AC Milan gestures during the Serie A-B U16 Final match between AC Milan and AS Roma at Stadio Cino e Lillo Del Duca on June 25, 2022 in Ascoli Piceno, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

المدرب صاحب الـ 38 عاما قاد تيرنانا في 26 مباراة فاز في 15 وخسر 3 وتعادل في 8 منذ انطلاق الموسم.

وسبق له تدريب شباب ميلان وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما الموسم الماضي لأول مرة وخسر اللقب لصالح أولمبياكوس اليوناني.

ولم يلعب تيرنانا من قبل وسط الكبار في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي سوى موسمي 1972-73 و1974-75.

إيجناسيو أباتي تيرنانا
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