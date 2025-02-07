قائمة ريال مدريد - عودة كامافينجا ومبابي أمام أتليتكو مدريد

أعلن ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية في الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة إدواردو كامافينجا بعد غيابه 6 مباريات بسبب إصابة عضلية.

كما يعود لوكاس فاسكيز وكيليان مبابي بعد غيابهما عن مباراة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء أمام ليجانيس بسبب الإصابة.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - جاكوبو - راؤول أسينسيو - لورينزو

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز - جونزالو

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يلاحقه أتليتكو مدريد بـ48 نقطة في الوصافة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتليتكو في تمام العاشرة مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.