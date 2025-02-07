قائمة ريال مدريد - عودة كامافينجا ومبابي أمام أتليتكو مدريد

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

كامافينجا ضد أتلتيكو

أعلن ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية في الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة إدواردو كامافينجا بعد غيابه 6 مباريات بسبب إصابة عضلية.

كما يعود لوكاس فاسكيز وكيليان مبابي بعد غيابهما عن مباراة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء أمام ليجانيس بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
"لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لـ راموس بعد اختيار رقم قميصه مع مونتيري تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - جاكوبو - راؤول أسينسيو - لورينزو

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز - جونزالو

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يلاحقه أتليتكو مدريد بـ48 نقطة في الوصافة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتليتكو في تمام العاشرة مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد أتليتكو مدريد قائمة ريال مدريد ديربي مدريد
نرشح لكم
"لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لـ راموس بعد اختيار رقم قميصه مع مونتيري تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية مواعيد مباريات الخميس 6 فبراير 2025.. الأهلي ضد بتروجت وليفربول في كأس الرابطة تشكيل ريال مدريد - رامون يعوض غيابات الدفاع.. وفينيسيوس بديل أمام ليجانيس بالكأس ماركا: الحرب مستمرة.. ريال مدريد لن يحضر اجتماع الاتحاد الإسباني كاسياس يكسر صمته وينفي علاقته بممثلة إباحية قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا ومبابي وبيلينجهام عن مواجهة ليجانيس لإبرام صفقة مشابهة.. ماركا: بورتو حاول تعويض رحيل نيكو جونزاليس بضم توري
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. فرصة أولى 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - الزمالك (0)-(0) الإسماعيلي.. بداية المباراة 27 دقيقة | الدوري المصري
علي جبر يقود بيراميدز للعودة لقمة الدوري بفوز قاتل في +97 أمام سموحة 46 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة للمرة الرابعة تواليا.. حرس الحدود يفوز على إنبي 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - الثنائي الجديد أساسي.. وشحاتة ظهير أيمن ضد الإسماعيلي 55 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الإسماعيلي - النبريص يقود ثلاثي هجومي ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - رتوش تفصل انتقال الجفالي عن الانضمام لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقارير: بسبب نجل رئيس النادي.. إقالة أباتي من منصبه وعودته بعد 3 ساعات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 مؤتمر كولر: جراديشار مرهق وفي انتظار قرار بشأن بنشرقي.. وربما نضم ملكا