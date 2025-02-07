Gaming - إلغاء نسخة Football Manager 25

أعلنت شركة Sports Interactive إلغاء إصدار نسخة Football Manager 25 وتحويل تركيزها إلى الإصدار التالي.

وأوضحت الشركة السبب وهو تحويل تركيزها إلى الإصدار التالي، بعد مناقشات مكثفة واعتبارات دقيقة مع شركة SEGA.

وكشف البيان أيضا "واجه الفريق تحديات متعددة حالت دون تحقيق المستوى المطلوب من الجودة. وسيتم توجيه كل الجهود الآن لضمان تحقيق الإصدار القادم للأهداف والمعايير المتوقعة. سيتم تحديث الجماهير بالتقدم عند الإمكان".

كما تقدموا باعتذار وشكر من خلال البيان "نشكر الجميع على الثقة والدعم ونعتذر عن التأخير والإحباط الذي قد يسببه هذا القرار".

Sports Interactive regret to inform that, following extensive internal discussion and careful consideration with SEGA, we have made the difficult decision to cancel Football Manager 25. pic.twitter.com/tLRbq8305K — Football Manager (@FootballManager) February 7, 2025

وانطلقت السلسلة لأول مرة منذ 2004 واستمرت طيلة الأعوام الماضية ولم تغب أي عام إلا في 2025.

وكان من المفترض أن تصدر اللعبة في مارس المقبل بعد سلسلة من التأجيلات إلا أن التحديات التي واجهت الشركة أدت لإلغاء صدورها.

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