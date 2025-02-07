خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم البنيني ماريانو أهوانجبو
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 16:27
كتب : عمرو نبيل
اقترب غزل المحلة من التعاقد مع لاعب الوسط البنيني ماريانو أهوانجبو.
وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري حتى يوم 8 فبراير الجاري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة يقترب من ضم البنيني ماريانو أهوانجبو.
ومن المقرر أن ينضم ماريانو لغزل المحلة لمدة موسمين ونصف قادما من مستقبل سليمان التونسي.
غزل المحلة استعاد نغمة الانتصارات بمسابقة الدوري بالفوز على مودرن سبورت.
وفاز غزل المحلة على مودرن سبورت 2-1 في الظهور الأول مدربه بابافاسيليو.
وحقق المحلة الفوز الأول بعدما تعرض زعيم الفلاحين لـ 5 هزائم متتالية في الدوري آخرها ضد فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة 11.
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