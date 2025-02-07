مران الأهلي - عودة أشرف داري وظهور أول لـ بنشرقي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

مران الأهلي

تواجد الثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بنشرقي في تدريبات الأهلي الجماعية.

أشرف داري

النادي : الأهلي

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأقيم اليوم الجمعة مران الأهلي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

واجتاز داري برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني، قبل أن يخضع لفحص طبي؛ للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.

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وغاب داري عن المباريات السابقة للأهلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وبدأ بنشرقي المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.

وانتصر الأهلي على بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء غزل المحلة في الدوري المصري لحساب الجولة 13 على استاد السلام يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 26 نقطة.

مران الأهلي أشرف داري أشرف بنشرقي
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