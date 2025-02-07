بينهم مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قيد 3 صفقات جديدة في دوري الأبطال

أعلن نادي مانشستر سيتي قيد 3 من لاعبيه الجدد في قائمة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

واختار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قيد الثلاثي المنضم حديثا في انتقالات يناير عمر مرموش القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني، ونيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو البرتغالي، وعبد القادر خوسانوف قادما من لانس الفرنسي.

ولم يقيد مانشستر سيتي في قائمته الأوروبية البرازيلي فيتور ريس القادم من بالميراس.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل لمرحلة الملحق المؤهلة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بنتيجة 3-1.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد في مرحلة الملحق.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 11 و12 فبراير 2025، على أن تجرى مباريات الإياب أحد يومي 18 و19 من الشهر.

وتلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأهلت الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في انتظار الفائزين الثمانية من مرحلة الملحق.