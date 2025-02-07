تشكيل إنبي - زياد كمال أساسي لأول مرة أمام حرس الحدود في الدوري

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

خطأ زياد كمال على زيزو في منطقة الجزاء

أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري والمقررة على ملعب المكس.

ويخوض زياد كمال أول مباراة بشكل أساسي مع إنبي منذ عودته للفريق في انتقالات يناير قادما من الزمالك بعد إنهاء إعارته.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

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حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: محمد حامد - هشام عادل - محمد سمير سعد - علي محمود

الوسط: محمد سمير - أحمد العجوز - زياد كمال - خالد أحمد حسن:

الهجوم: يوسف لبيب - أحمد أمين أوفا

ويحتل إنبي المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، فيما يحل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

ويبحث إنبي عن تحقيق الفوز الغائب منذ 1 ديسمبر أمام الإسماعيلي.

ولم يحقق إنبي سوى فوز وحيد هذا الموسم، فيما تعادل 4 مباريات وخسر 7.

إنبي زياد كمال الدوري المصري
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