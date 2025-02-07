تشكيل إنبي - زياد كمال أساسي لأول مرة أمام حرس الحدود في الدوري
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 15:43
كتب : FilGoal
أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري والمقررة على ملعب المكس.
زياد كمال
النادي : إنبـي
ويخوض زياد كمال أول مباراة بشكل أساسي مع إنبي منذ عودته للفريق في انتقالات يناير قادما من الزمالك بعد إنهاء إعارته.
وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: رمضان مصطفى
الدفاع: محمد حامد - هشام عادل - محمد سمير سعد - علي محمود
الوسط: محمد سمير - أحمد العجوز - زياد كمال - خالد أحمد حسن:
الهجوم: يوسف لبيب - أحمد أمين أوفا
ويحتل إنبي المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، فيما يحل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.
ويبحث إنبي عن تحقيق الفوز الغائب منذ 1 ديسمبر أمام الإسماعيلي.
ولم يحقق إنبي سوى فوز وحيد هذا الموسم، فيما تعادل 4 مباريات وخسر 7.
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