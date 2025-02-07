تشكيل بيراميدز - رمضان أساسي.. والقوة الضاربة تقود الهجوم أمام سموحة

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

كشف كرونوسلاف يورتشيتش عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد برج العرب.

ويبدأ رمضان صبحي أساسيا في المباراة بعد حلوله بديلا في مباراة الزمالك ومشاركته أساسيا في مباراة المنصورة بكأس مصر.

ويفقد نادي بيراميدز خدمات الثلاثي: صديق أوجولا للإصابة، وأحمد توفيق ومروان حمدي للإيقاف.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي

وسط الهجوم: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - يوسف أوباما - أسامة جلال - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف - دودو الجباس - كريم حافظ

ويسعى بيراميدز لاستعادة الصدارة مجددًا بعد فوز الأهلي أمام بتروجت مساء الخميس في إطار الجولة ذاتها.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، متخلفا عن الأهلي صاحب الصدارة بـ26 نقطة من 12 مباراة.

سموحة بيراميدز الدوري المصري
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