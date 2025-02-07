خبر في الجول - التونسي الجفالي مطروح لتدعيم صفوف الزمالك

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي - الاتحاد المنستيري

دخل أحمد الجفالي جناح نادي الاتحاد المنستيري التونسي ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف الزمالك.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية غدا السبت 8 فبراير 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي ضمن الأسماء المقترحة لتدعيم صفوف الزمالك قبل غلق الانتقالات الشتوية الجارية.

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الجفالي صاحب الـ 21 عاما يملك الجنسيتين التونسية والألمانية.

ويجيد الجفالي اللعب في مركز الجناح الأيسر وبدأ مسيرته مع الترجي التونسي.

كما خاض تجربة احترافية مع فريق تحت 19 عاما بنادي جالاتا سراي التركي.

وعاد جفالي للبطولة التونسية من بوابة الاتحاد المنستيري في صيف 2022.

ويمتد تعاقد الجفالي مع نادي الاتحاد المنستيري حتى صيف 2027.

وشارك جفالي مع الاتحاد المنستيري بالموسم الحالي خلال 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

الزمالك الاتحاد المنستيري
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