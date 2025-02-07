في الجول يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى ريو أفي البرتغالي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 14:34

كتب : إبراهيم رمضان

حسن أبو المعاطي - الزمالك ضد بلدية المحلة

أتم نادي ريو أفي البرتغالي اتفاقه مع الزمالك بشأن ضم لاعبه الشاب حسن أبو المعاطي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويجيد أبو المعاطي صاحب الـ20 عاما اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق على انتقال حسن أبو المعاطي إلى ريو أفي البرتغالي معارا حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة خبر في الجول - صلاح الدين مصدق يصل القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله للزمالك عبد الله السعيد وشحاتة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي

وسيتضمن العقد وجود بند أحقية الشراء مقابل 50% من إعادة بيعه مستقبلا.

ومن المقرر أن يرسل الزمالك البطاقة الدولية لحسن أبو المعاطي خلال ساعات قليلة.

وسبق لحسن أبو المعاطي المشاركة مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال 3 مباريات.

وشارك أبو المعاطي خلال مباراتي الزمالك أمام بلدية المحلة وطلائع الجيش بالموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

كما شارك اللاعب الشاب في مباراة الزمالك ضد بروكسي ضمن النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.

الزمالك ريو أفي حسن أبو المعاطي
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - رمضان أساسي.. والقوة الضاربة تقود الهجوم أمام سموحة خبر في الجول - التونسي الجفالي مطروح لتدعيم صفوف الزمالك "كنت بشيل رمل".. زلاكة: هذه رحلتي من العمل في البناء لمنتخب مصر بتروجت: وافقنا على انتقال رضا للأهلي رغم صعوبة التوقيت.. ونرغب في استمرار المتولي كرة نسائية - الزمالك يضم صفقتين جديدتين فينجر: مصر بيئة خصبة للتنافس في كرة القدم.. ووجدت تفاصيلا مناسبة للتطور لاطلاق مشروع المواهب.. أبو ريدة يستقبل فينجر في اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجمعة 7 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري.. ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - رمضان أساسي.. والقوة الضاربة تقود الهجوم أمام سموحة 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - التونسي الجفالي مطروح لتدعيم صفوف الزمالك 15 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت - عن خسائر الموسم الماضي.. وتدوير اللاعبين وموقف أرنولد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة السعودية تعيد تسمية ملعب الجوهرة المشعة 56 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى ريو أفي البرتغالي 58 دقيقة | الكرة المصرية
إيراولا أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - كلويفرت أفضل لاعب في شهر يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
"كنت بشيل رمل".. زلاكة: هذه رحلتي من العمل في البناء لمنتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر