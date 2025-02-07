في الجول يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى ريو أفي البرتغالي

أتم نادي ريو أفي البرتغالي اتفاقه مع الزمالك بشأن ضم لاعبه الشاب حسن أبو المعاطي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويجيد أبو المعاطي صاحب الـ20 عاما اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق على انتقال حسن أبو المعاطي إلى ريو أفي البرتغالي معارا حتى نهاية الموسم.

وسيتضمن العقد وجود بند أحقية الشراء مقابل 50% من إعادة بيعه مستقبلا.

ومن المقرر أن يرسل الزمالك البطاقة الدولية لحسن أبو المعاطي خلال ساعات قليلة.

وسبق لحسن أبو المعاطي المشاركة مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال 3 مباريات.

وشارك أبو المعاطي خلال مباراتي الزمالك أمام بلدية المحلة وطلائع الجيش بالموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

كما شارك اللاعب الشاب في مباراة الزمالك ضد بروكسي ضمن النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.