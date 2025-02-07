"كنت بشيل رمل".. زلاكة: هذه رحلتي من العمل في البناء لمنتخب مصر

روى محمود عبد الحفيظ زلاكة جناح سيراميكا كليوباترا تفاصيل بداياته مع كرة القدم.

وأوضح زلاكة في تصريحات لبرنامج كابيتانو مصر: "كنت أعمل في البناء أحمل رمل وطوب لمساعدة أهلى".

وأكمل: "بالصدفة لعبت كرة قدم وتدربت شهور بدون مقابل رغم احتياج أهلى للأموال، إلا أنهم لم يمنعوني من لعب كرة القدم".

وأكمل نجم سيراميكا كليوباترا: "تدربت 7 أشهر مع فريق بالدرجة الرابعة وحدث سوء تفاهم مع المدرب لأترك كرة القدم".

واستدرك: "أحد مدربي بترول أسيوط اقتنع بمستواي وقرر ضمي للفريق لأصبح هدافا للقسم الثاني".

وأتم: "انتقلت بعدها إلى سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والآن أصبحت لاعبا في منتخب مصر".

وانضم زلاكة لأول مرة مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وشارك زلاكة كبديل في مباراة مصر امام بوتسوانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وشارك محمود عبد الحفيظ في 11 مباراة هذا الموسم مع سيراميكا في بطولة الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.

كما شارك زلاكة في بداية الموسم مع بيراميدز في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا، حيث لعب 4 مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.