بتروجت: وافقنا على انتقال رضا للأهلي رغم صعوبة التوقيت.. ونرغب في استمرار المتولي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

أحمد رضا لاعب الأهلي

شدد محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت على أن ناديه وافق على انتقال أحمد رضل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة اللاعب.

وانضم رضا ناشئ الزمالك السابق إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من بتروجت.

وقال محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت عبر "etc": "وافقنا على انتقال أحمد رضا لصفوف الأهلي رغم صعوبة التفريط في خدماته بهذا التوقيت، احتراما لرغبة اللاعب ونتمنى له التوفيق".

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وأوضح "الأهلي استفسر عن إمكانية ضم رشاد المتولي ولكن بدون عروض رسمية. يتبقى ساعات وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية ونحن في استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم".

وخسر بتروجت أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب السلام.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.

الأهلي بتروجت
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