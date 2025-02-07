كرة نسائية - الزمالك يضم صفقتين جديدتين

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 13:09

كتب : محمود حمدي

نورهان عمرو - الزمالك - كرة نسائية

عزز نادي الزمالك صفوف فريق الكرة النسائية بصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالت الشتوية الجارية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 37 نقطة.

وتعاقد الزمالك مع ملك صقر لاعبة نادي 6 أكتوبر لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأبيض.

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كما ضم الزمالك اللاعبة نورهان عمرو قادمة من صفوف وادي دجلة.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع اللاعبة الدولية الغانية أبيجيل ساكيوا لتدعيم هجوم الفريق.

ووقعت أبيجيل ساكيوا على عقد انتقالها لنادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.

وشاركت أبيجيل ساكيوا مع منتخب غانا في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات.

نادي مسار كان قد أتم اتفاقه مع الزمالك على ضم لاعبته أليسا أوياه أوجيبي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي.

أليسا هي هدافة نادي الزمالك خلال الموسم الحالي وشاركت في 14 مباراة وخلالها سجلت 18 هدفا.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة قد كلفت مسار 700 ألف جنيه.

وكان أليسا قد انضمت للزمالك في بداية الموسم بصفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد أليسا مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وحصل مسار على خدمات اللاعبة النيجيرية فيما تبقى من عقدها مع القلعة البيضاء.

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