فينجر: مصر بيئة خصبة للتنافس في كرة القدم.. ووجدت تفاصيلا مناسبة للتطور

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

أرسين فينجر - هاني أبو ريدة

يرى الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن مصر تملك بيئة خصبة للتنافس في كرة القدم.

وزار أرسين فينجر اليوم الجمعة مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لاطلاق مشروع المواهب تحت إشراف فيفا.

وقال أرسين فينجر في مؤتمر صحفي باتحاد الكرة: "سعيد جدا بتواجدي في مصر. البيئة هنا خصبة للتنافس في كرة القدم، قمت بجولة في مقر اتحاد الكرة ووجدت تفاصيلا مناسبة للغاية للتطور".

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وأوضح "أتواجد مع فريق عمل من الاتحاد الدولي للإشراف على مشروع التطوير للمنافسة عالميا، والمكان هنا والبيئة بشكل عام يساعدان جدا على ذلك".

وأكمل فينجر: "البيئة هنا خصبة جدا للتنافس في مجال كرة القدم، الأندية الأقوى عالميا متواجدة في أوروبا لكننا نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان في العالم، وهذا جزء من مشروعنا

وأوضح: "لديكم في مصر شغف كبير بكرة القدم، لديكم مواهب شابة وإمكانيات متميزة، لذلك نؤمن أننا نستطيع أن نقوم بعمل كبير معا".

وأتم: "مشروع تطوير المواهب يمثل فرصة عظيمة للكرة المصرية، نحن هنا لدعم الاتحاد المصري لكرة القدم".

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

ويشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة عمل بعنوان "اكتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.

أرسين فينجر الاتحاد المصري لكرة القدم
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