لاطلاق مشروع المواهب.. أبو ريدة يستقبل فينجر في اتحاد الكرة

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 11:41

كتب : أحمد الخولي

هاني أبو ريدة - أرسين فينجر

استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بفيفا.

وزار أرسين فينجر اليوم الجمعة مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لاطلاق مشروع المواهب تحت إشراف فيفا.

وتفقد فينجر مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ومركز المنتخبات الوطنية، بصحبة هاني أبو ريدة.

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ووصل فينجر إلى القاهرة أمس الخميس من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

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ويشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة عمل بعنوان "اكتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.

أرسين فينجر اتحاد الكرة
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