فان دايك:نستحق التأهل للنهائي.. وليس لدي فكرة عما يحمله المستقبل

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ان فريقه استحق الانتصار على توتنام برباعية.

واكتسح ليفربول منافسه توتنام برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين: "حققنا فوزا مستحقا وفقا لمجريات المباراة، ونبحث دائما عن تحقيق ما يتطلع إليه جماهيرنا".

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وأضاف "تجديد تعاقدي؟ ليس لدي فكرة عما يحمله المستقبل بالنسبة لهذا الأمر، تركيزي منصب على تحقيق الانتصارات ولنرى ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وعوّض ليفربول خسارة الذهاب أمام توتنام بهدف نظيف، لينجح في التأهل للمباراة النهائية ليضرب موعدا مع نيوكاسل.

وتأهل ليفربول للمرة الـ15 في التاريخ لنهائي بطولة كأس الرابطة، كأكثر الأندية وصولا للمبارالة النهائية، إذ توج باللقب 10 مرات، وتلقى الخسارة 4 مرات في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم الأحد 16 مارس.

ويحمل ليفربول لقب كأس الرابطة بالفوز على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

الظهور في نهائي كأس الرابطة هو الثالث لنيوكاسل، الذي تأهل للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، أكثر من عدد المرات التي تأهل خلال الفريق للنهائي طوال 62 مشاركة.

ووصل نيوكاسل للمباراة النهائية موسمي 2022 - 2023، و1975 - 1976 ، قبل الوصول للنهائي الثالث هذا الموسم.

ولم يتوج نيوكاسل بلقب كأس الرابطة من قبل، فيما توج ليفربول بلقب الكأس بـ10 ألقاب كأكثر الأندية تتويجا باللقب في تاريخ إنجلترا.

ليفربول توتنام فان دايك
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