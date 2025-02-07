"لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لـ راموس بعد اختيار رقم قميصه مع مونتيري

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري المكسيكي

وجه نادي ريال مدريد رسالة إلى نجمه السابق سيرجيو راموس المنضم حديثا لمونتيري المكسيكي.

وأعلن نادي مونتيري المكسيكي ضم الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب ريال مدريد عبر حسابه على منصة إكس: "سيرجيو راموس سيلعب لنادي مونتيري. الرقم الذي اختاره أحد أساطير نادينا هو 93 في تحية لجميع مشجعي ريال مدريد، إنها ذكرى للدقيقة التي غيرت تاريخنا".

وعبر راموس الفحوصات الطبية مع مونتيري بنجاح قبل أن يوقع عقود انضمامه للفريق المكسيكي.

صاحب الـ 38 عاما لم ينضم إلى أي فريق بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024.

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.

ولن يكون راموس الإسباني الوحيد في مونتيري إذ يضم الفريق أوليفير توريس وسيرجيو كاناليس الذي لعب رفقته في ريال مدريد.

ويدرب الفريق مارتين ديميكيليس مدافع بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وريفر بليت السابق.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

لحظة تاريخية

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

وسجل راموس هدفا في الوقت القاتل لريال مدريد وتحديدا في الدقيقة 93 ليمنح فريقه التعادل ضد أتليتكو في نهائي دوري أبطال اوروبا، ليسجل بعدها الملكي 3 أهداف ويفوز 4-1 ويرفع اللقب.

راموس مع ريال مدريد فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

سيرجيو راموس
نرشح لكم
فان دايك:نستحق التأهل للنهائي.. وليس لدي فكرة عما يحمله المستقبل بعد استئناف المباراة من الدقيقة 17.. فيورنتينا يقهر إنتر بثلاثية بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة انتهت كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(0) فالنسيا.. نتيجة قاسية رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال انتهت في كأس الرابطة - ليفربول (4)-(0) توتنام
أخر الأخبار
"كنت بشيل رمل".. زلاكة: هذه رحلتي من العمل في البناء لمنتخب مصر 34 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت: وافقنا على انتقال رضا للأهلي رغم صعوبة التوقيت.. ونرغب في استمرار المتولي 38 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الزمالك يضم صفقتين جديدتين 57 دقيقة | رياضة نسائية
فينجر: مصر بيئة خصبة للتنافس في كرة القدم.. ووجدت تفاصيلا مناسبة للتطور ساعة | الكرة المصرية
لاطلاق مشروع المواهب.. أبو ريدة يستقبل فينجر في اتحاد الكرة 2 ساعة | الكرة المصرية
فان دايك:نستحق التأهل للنهائي.. وليس لدي فكرة عما يحمله المستقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لـ راموس بعد اختيار رقم قميصه مع مونتيري 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 7 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري.. ومانشستر يونايتد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر