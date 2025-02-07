مواعيد مباريات الجمعة 7 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري.. ومانشستر يونايتد

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الإسماعيلي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الجمعة 7 فبراير والقنوات الناقلة.

ويخوض الزمالك مواجهة مرتقبة ضد الإسماعيلي ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري المصري.

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فيما يلعب بيراميدز متصدر الترتيب أمام سموحة ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ويلتقي حرس الحدود ضد إنبي، وطلائع الجيش أمام الجونة ضمن الجولة ذاتها.

وفي كأس الاتحاد الانجليزي يلعب مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الزمالك × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

بيراميدز × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاعةعلى قناة أون تايم سبورتس 2.

حرس الحدود × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس

طلائع الجيش × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

كأس الاتحاد الانجليزي

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

أهلي جدة × الفتح.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة بي ssc sports 1.

النصر × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والثلث مساء.. وتذاع على قناة بي ssc sport extra 1.

الدوري القطري

الدحيل × الوكرة.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء.. وتذاع على قنوات الكاس القطرية.

الأهلي × نادي قطر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.. وتذاع على قنوات الكاس القطرية.

الزمالك الإسماعيلي
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