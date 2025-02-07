بعد استئناف المباراة من الدقيقة 17.. فيورنتينا يقهر إنتر بثلاثية

فرط إنتر في فرصة تصدر الدوري الإيطالي بعد خسارته على يد مضيفه فيورنتينا بثلاثية نضيفة في مباراة تم استكمالها يوم الخميس.

في مطلع ديسمبر الماضي توقفت مباراة فيورنتينا ضد إنتر بالجولة 14 في الدقيقة 17 حين سقط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا مغشيا عليه في أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى.

مساء الخميس تم استئناف المباراة من الدقيقة 17 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبيز

وسجل لوكا رانييري هدف التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 59.

قبل أن يسجل مويس كين ثنائية في الدقيقتين 67 و88.

نهاية المباراة بانتصار كبير لنادي فيورنتينا على ضيفه الإنتر بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة بين الفريقين بالكالتشيو 🟣 شاهد ثلاثية الفيولا الرائعة ⚽️📹#فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/G3wb8nUBCH — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 6, 2025

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد إنتر حامل اللقب عند 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

في ديسمبر الماضي، تم تعليق المباراة بعدما نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.