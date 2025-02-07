بعد استئناف المباراة من الدقيقة 17.. فيورنتينا يقهر إنتر بثلاثية

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا

فرط إنتر في فرصة تصدر الدوري الإيطالي بعد خسارته على يد مضيفه فيورنتينا بثلاثية نضيفة في مباراة تم استكمالها يوم الخميس.

في مطلع ديسمبر الماضي توقفت مباراة فيورنتينا ضد إنتر بالجولة 14 في الدقيقة 17 حين سقط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا مغشيا عليه في أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى.

مساء الخميس تم استئناف المباراة من الدقيقة 17 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبيز

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وسجل لوكا رانييري هدف التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 59.

قبل أن يسجل مويس كين ثنائية في الدقيقتين 67 و88.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد إنتر حامل اللقب عند 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

في ديسمبر الماضي، تم تعليق المباراة بعدما نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

إنتر فيورنتينا
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