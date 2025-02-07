بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة ضد فالنسيا

أكمل نادي برشلونة عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفاز برشلونة على فالنسيا 5-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي المسابقة.

سجل أهداف برشلونة: فيران توريس (3 أهداف هاتريك) فيرمين لوبيز ولامين يامال.

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وحجز برشلونة مقعدا في نصف نهائي كاس ملك إسبانيا ليلحق بريال مدريد وأتليتكو مدريد وريال سوسيداد.

ويحمل أتليتك بلباو لقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا، لكنه ودع النسخة الحالية من دور الـ16.

فيران توريس الذي سبق له ارتداء قميص فالنسيا سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك ناديه السابق.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي على مرمى فالنسيا بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ومن هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثالثة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة لإصابة باو كوبارسي لاعب برشلونة وتم استئنافها في الدقيقة التاسعة.

وعزز برشلونة تقدمه عن طريق فيران توريس بعد متابعة تسديدة مرتدة سكنت الشباك في الدقيقة 16.

وسجل برشلونة الهدف الثالث بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق بيدري استغلها فيرمين لوبيز وأطلق تسديدة متقنة في الدقيقة 23.

وسجل توريس هدفه الشخصي الثالث والرابع لبرشلونة بعد تمريرة بينية عن طريق رافينيا إلى داخل منطقة الجزاء ترجمها إلى هدف في الدقيقة 31.

فيران توريس سجل الهاتريك الثاني له مع برشلونة والرابع في مسيرته.

وأهدر عمر صادق مهاجم فالنسيا فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق بعد تسديدة صاروخية علت مرمى برشلونة بقليل.

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي فالنسيا بداعي التسلل في الدقيقة 49.

وأحرز لامين يامال الهدف الخامس لبرشلونةبعج هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها لامين يامال بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 59.

وضاع هدف محقق لبرشلونة بتسديدة عن طريق داني أولمو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأنقذ مرماه.

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