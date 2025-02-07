تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجوما عنيفا على نادي ريال مدريد بسبب بيانه الأخير ضد التحكيم.

وقال تيباس في تصريحات إعلامية: "ريال مدريد يريد الإضرار بالمسابقة وليس فقط الحكام. إنه يحاول لعب دور الضحية".

وأضاف "البيان الذي نشروه قبل أيام يشير أنهم فقدوا عقولهم. سنقدم شكوى ضدهم مثلما تقدمنا بشكوى ضد قناة ريال مدريد".

أخبار متعلقة:
جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا ماركا: الحرب مستمرة.. ريال مدريد لن يحضر اجتماع الاتحاد الإسباني أس: خطاب عاصف وقرارات فورية.. إيقاف حكمي مباراة ريال مدريد وإسبانيول ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد تحكيم مواجهة إسبانيول

وأوضح "سنشكو النادي والشخص الذي وقع هذه الرسالة".

وواصل "هذا النوع من البيانات لا يمكن السماح به، لأنه يراد به التأثير على أشياء لا يمكن السماح بالمساس بها".

ولا تزال الحرب مستمرة بين ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب ما حدث الأسبوع الماضي في مواجهة الفريق ضد إسبانيول.

وكان ريال مدريد قد أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق أنه أول الحاضرين للاجتماع.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تراجع ريال مدريد عن حضور الاجتماع بسبب أخطاء التحكيم.

وأصدر ريال مدريد بيانا بشكوى التحكيم للاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة.

ودعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى يوم عمل من الأندية المحترفة ضمن المرحلة الجديدة من الحوار لكن ريال مدريد قرر عدم الحضور بسبب كل ما حدث في الأيام الأخيرة.

وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع التفاعل مع أحداث التحكيم بما في ذلك المراحل الأولى من كأس الملك.

ولا يزال الاتحاد الإسباني يأمل في عدول ريال مدريد عن قراره وحضور الاجتماع يوم الخميس.

وشدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على دعمه لحكام الدوري الإسباني بعد بيان ريال مدريد.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

خافيير تيباس رابطة الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 6 فبراير 2025.. الأهلي ضد بتروجت وليفربول في كأس الرابطة تشكيل ريال مدريد - رامون يعوض غيابات الدفاع.. وفينيسيوس بديل أمام ليجانيس بالكأس ماركا: الحرب مستمرة.. ريال مدريد لن يحضر اجتماع الاتحاد الإسباني كاسياس يكسر صمته وينفي علاقته بممثلة إباحية قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا ومبابي وبيلينجهام عن مواجهة ليجانيس لإبرام صفقة مشابهة.. ماركا: بورتو حاول تعويض رحيل نيكو جونزاليس بضم توري بورتو يكشف في بيان حقيقة حصول برشلونة على 24 مليون يورو من بيع جونزاليس ضربة موجعة لريال مدريد.. إصابة جديدة لديفيد ألابا
أخر الأخبار
موعد نهائي كأس الرابطة بين ليفربول ونيوكاسل.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد استئناف المباراة من الدقيقة 17.. فيورنتينا يقهر إنتر بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية 3 ساعة | الدوري الإسباني
راموس ينضم إلى مونتيري المكسيكي 3 ساعة | ميركاتو
جدول المباريات ازداد ازدحاما.. تعديل موعد لقاء ليفربول وأستون فيلا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يوافق على إعارة 3 لاعبين 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات