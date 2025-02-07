تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجوما عنيفا على نادي ريال مدريد بسبب بيانه الأخير ضد التحكيم.

وقال تيباس في تصريحات إعلامية: "ريال مدريد يريد الإضرار بالمسابقة وليس فقط الحكام. إنه يحاول لعب دور الضحية".

وأضاف "البيان الذي نشروه قبل أيام يشير أنهم فقدوا عقولهم. سنقدم شكوى ضدهم مثلما تقدمنا بشكوى ضد قناة ريال مدريد".

وأوضح "سنشكو النادي والشخص الذي وقع هذه الرسالة".

وواصل "هذا النوع من البيانات لا يمكن السماح به، لأنه يراد به التأثير على أشياء لا يمكن السماح بالمساس بها".

ولا تزال الحرب مستمرة بين ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب ما حدث الأسبوع الماضي في مواجهة الفريق ضد إسبانيول.

وكان ريال مدريد قد أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق أنه أول الحاضرين للاجتماع.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تراجع ريال مدريد عن حضور الاجتماع بسبب أخطاء التحكيم.

وأصدر ريال مدريد بيانا بشكوى التحكيم للاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة.

ودعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى يوم عمل من الأندية المحترفة ضمن المرحلة الجديدة من الحوار لكن ريال مدريد قرر عدم الحضور بسبب كل ما حدث في الأيام الأخيرة.

وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع التفاعل مع أحداث التحكيم بما في ذلك المراحل الأولى من كأس الملك.

ولا يزال الاتحاد الإسباني يأمل في عدول ريال مدريد عن قراره وحضور الاجتماع يوم الخميس.

وشدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على دعمه لحكام الدوري الإسباني بعد بيان ريال مدريد.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.