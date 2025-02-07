راموس ينضم إلى مونتيري المكسيكي

أعلن نادي مونتيري المكسيكي ضم الإسباني سيرجيو راموس لاعب إشبيلية السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيرجيو راموس النادي : لاعب حر مونتيري إشبيلية

وعبر راموس الفحوصات الطبية مع مونتيري بنجاح قبل أن يوقع عقود انضمامه للفريق المكسيكي.

صاحب الـ 38 عاما لم ينضم إلى أي فريق بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024.

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.

ولن يكون راموس الإسباني الوحيد في مونتيري إذ يضم الفريق أوليفير توريس وسيرجيو كاناليس الذي لعب رفقته في ريال مدريد.

ويدرب الفريق مارتين ديميكيليس مدافع بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وريفر بليت السابق.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.