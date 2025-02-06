الاتحاد السكندري يوافق على إعارة 3 لاعبين

الخميس، 06 فبراير 2025 - 23:58

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على إعارة ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى يوم 8 فبراير.

وأعلن نادي الاتحاد موافقته على إعارة الثلاثي: عمرو صالح و كريم يحيى و هانى الطامى.

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وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على انتقال الثلاثي كالتالي:

عمرو صالح إعارة لصالح نادي المصرية للاتصالات

كريم يحيي لصالح نادي حرس الحدود

هاني الطامي لصالح نادي أبو قير للأسمدة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مجلس ادارة الانحاد السكندري يوافق على إعارةعمرو إعارة عمرو صالح كربم ببس كريمبير و هانی القامى ALITTIHAD ALEXANDRIA CLUB ALEXANDRIACLUB EGYPT 1914 قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الموافقة على إعارة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم عمرو صالح لنادي الاتصالات كريم يحيي لنادي حرس الحدود هاني الطامي لنادي ابو قير اللأسمدة وجاءت موافقة مجلس إدارة النادى على أنتقال اللاعبين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى عقب الاطلاع على الرؤية الفنية 9 موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني 88 01 لنادى‏'‏

وجاءت موافقة مجلس إدارة النادى على أنتقال اللاعبين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى عقب الاطلاع على الرؤية الفنية و موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وضم الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية كل من: نور الدين البحار محمود علاء وشكري نجيب ويوسف أسامة نبية وإسلام مروزق وسمير فكري والإيفواري كرامو كوامي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الاتحاد للقاء المصري في الجولة 12 من المسابقة.

الاتحاد السكندري
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