طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

طارق مجدي - حكم مواجهة الأهلي ضد إنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الجمعة في الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.

ويدير مباراة الزمالك والإسماعيلي المقررة على استاد السلام الحكم طارق مجدي.

ويعاونه سامي هلهل ووائل شعبان حكمان مساعدان، ومبروك نبيل حكما رابعا.

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ويتواجد خالد جمال الغندور حكما للفيديو، ورجب محمد حكم فيديو مساعد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

ويدير مباراة سموحة أمام بيراميدز الحكم إبراهيم محمد، ومعه أحمد زيدان وإسلام أبو العطا مساعدان وأسامة إسماعيل حكما رابعا.

ويتواجد حسام عزب حكما للفيديو، وأحمد لطفي حكم فيديو مساعد.

ويحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وبيراميدز في الوصافة برصيد 24 نقطة.

الزمالك الإسماعيلي بيراميدز الدوري
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