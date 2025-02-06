في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي
الخميس، 06 فبراير 2025 - 23:17
كتب : إبراهيم رمضان
بات ناصر ماهر لاعب الزمالك جاهزا لخوض مواجهة فريقه المرتقبة ضد الإسماعيلي.
ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي مساء الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر بات جاهزا لخوض مواجهة الإسماعيلي يعد تعافيه من الإصابة.
فيما تواجد كونراد ميشالاك في التدريبات الجماعية للزمالك لكنه خارج حسابات جروس أمام الإسماعيلي لأسباب فنية.
بينما تأكدت جاهزية الثنائي الجديد، أحمد حسام ومحمود جهاد لخوض مواجهة الإسماعيلي وقرار مشاركتهما بيد كريستيان جروس.
ويأتي عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وناصر منسي على رأس اللاعبين الذين سيفقدهم الزمالك أمام الإسماعيلي.
كما سيغيب عمر جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش بسبب إصابات مختلفة.
ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك عن مواجهة الإسماعيلي كالتالي:
عبد الله السعيد لاستمرار التأهيل بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة.
عمر جابر بسبب التأهيل بسبب الإصابة في العضلة الخلفية
محمود حمدي الونش بسبب آلام في البطن والصدر تسبب في ارتفاع درجات الحرارة
محمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد
ناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ انذارات
شيكابالا لعدم الجاهزية بسبب معاناته سابقا من نزلة برد
حمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.
فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.