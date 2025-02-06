في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 23:17

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

بات ناصر ماهر لاعب الزمالك جاهزا لخوض مواجهة فريقه المرتقبة ضد الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي مساء الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر بات جاهزا لخوض مواجهة الإسماعيلي يعد تعافيه من الإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك خبر في الجول - صلاح الدين مصدق يصل القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله للزمالك عبد الله السعيد وشحاتة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي

فيما تواجد كونراد ميشالاك في التدريبات الجماعية للزمالك لكنه خارج حسابات جروس أمام الإسماعيلي لأسباب فنية.

بينما تأكدت جاهزية الثنائي الجديد، أحمد حسام ومحمود جهاد لخوض مواجهة الإسماعيلي وقرار مشاركتهما بيد كريستيان جروس.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎OPMENTS‎‏'‏‏

ويأتي عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وناصر منسي على رأس اللاعبين الذين سيفقدهم الزمالك أمام الإسماعيلي.

كما سيغيب عمر جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش بسبب إصابات مختلفة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك عن مواجهة الإسماعيلي كالتالي:

عبد الله السعيد لاستمرار التأهيل بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة.

عمر جابر بسبب التأهيل بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

محمود حمدي الونش بسبب آلام في البطن والصدر تسبب في ارتفاع درجات الحرارة

محمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد

ناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ انذارات

شيكابالا لعدم الجاهزية بسبب معاناته سابقا من نزلة برد

حمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

الزمالك ناصر ماهر الإسماعيلي
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يوافق على إعارة 3 لاعبين طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك خبر في الجول - بوبو على أعتاب سيراميكا.. وبيراميدز يوضح هل خرق الناديان لوائح القيد قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك مؤتمر كولر - عن إصابة إمام عاشور وقيد معلول وتغيير الخطة بعودة بنشرقي الدبيس: علي معلول أسطورة.. ولا بديل عن الفوز في القادم
أخر الأخبار
بعد استئناف المباراة من الدقيقة 17.. فيورنتينا يقهر إنتر بثلاثية 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية 31 دقيقة | الدوري الإسباني
راموس ينضم إلى مونتيري المكسيكي 32 دقيقة | ميركاتو
جدول المباريات ازداد ازدحاما.. تعديل موعد لقاء ليفربول وأستون فيلا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يوافق على إعارة 3 لاعبين 52 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات