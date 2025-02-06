مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة

يرى سيد عيد مدرب بتروجت أن لاعبيه خاضوا المباراة أمام الأهلي بجراءة.

وخسر بتروجت أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب السلام.

وأوضح عيد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة أمام فريق كبير مثل الأهلي في ظروف صعبة في ظل ضغط المباريات".

وأكمل مدرب بتروجت "لعبنا لآخر دقيقة، ولكن عانينا من أخطاء بسيطة أدت لتلقي هدفين".

وعن هدفه هذا الموسم، رد "هدفنا البقاء في الدوري، وهذا يعني أن نكون في التسع الأوائل من الدوري لنضمن البقاء".

وأضاف "أسلوب لعبنا واضح، الضغط العالي واللعب المباشر ولذلك دفعت بـ3 مهاجمين أمام الأهلي".

وأتم "لدينا ثوابت نلعب بها أمام كل الفرق أمام بيراميدز والأهلي، وسنلعب كذلك أمام الزمالك.".

وأتم: "دفعت بـ ٣ مهاجمين أمام الأهلي واللاعبون ينفذون التعليمات ويلعبون بجراءة".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.