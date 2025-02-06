بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة

الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

قاد كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة فريقه لفوز قاتل على التعاون بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي يوم الخميس.

وحل اتحاد جدة ضيفا على التعاون ضمن الجولة الـ19 من المسابقة.

وتقدم اتحاد جدة بواسطة عبد الرحمن العبود في الدقيقة 21.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال ليزامل تريزيجيه.. الريان يضم رومارينيو بمشاركة الأهلي.. ديلي ميل: فيفا يقرر تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

قبل أن يتعادل موسى بارو للتعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحين كانت المباراة تسير نحو التعادل نجح بنزيمة في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 95.

الهدف رفع رصيد المهاجم الفرنسي من الأهداف إلى 14 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو المتصدر.

وكرر اتحاد جدة فوزه في الوقت بدل الضائع على التعاون بعدما فعل ذلك في مباراة الدور الأول.

ورفع النمور رصيدهم إلى 49 نقطة في قمة الدوري بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز التاسع.

كريم بنزيمة اتحاد جدة التعاون
نرشح لكم
محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم الدوري السعودي - بونو وليوناردو وبيولي الأفضل في يناير النصر يستعيد لابورت بعد وفاة والده أغلى 10 صفقات في يناير.. مرموش الثاني ونجم النصر يتصدر القائمة مع قرب انتهاء عقده.. الدوسري يشدد على رغبته في البقاء مع الهلال
أخر الأخبار
موعد نهائي كأس الرابطة بين ليفربول ونيوكاسل.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد استئناف المباراة من الدقيقة 17.. فيورنتينا يقهر إنتر بثلاثية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويحاول لعب دور الضحية 4 ساعة | الدوري الإسباني
راموس ينضم إلى مونتيري المكسيكي 4 ساعة | ميركاتو
جدول المباريات ازداد ازدحاما.. تعديل موعد لقاء ليفربول وأستون فيلا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يوافق على إعارة 3 لاعبين 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات