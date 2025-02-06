بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة

قاد كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة فريقه لفوز قاتل على التعاون بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي يوم الخميس.

وحل اتحاد جدة ضيفا على التعاون ضمن الجولة الـ19 من المسابقة.

وتقدم اتحاد جدة بواسطة عبد الرحمن العبود في الدقيقة 21.

قبل أن يتعادل موسى بارو للتعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحين كانت المباراة تسير نحو التعادل نجح بنزيمة في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 95.

الهدف رفع رصيد المهاجم الفرنسي من الأهداف إلى 14 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو المتصدر.

وكرر اتحاد جدة فوزه في الوقت بدل الضائع على التعاون بعدما فعل ذلك في مباراة الدور الأول.

ورفع النمور رصيدهم إلى 49 نقطة في قمة الدوري بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز التاسع.