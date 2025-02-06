كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك

الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

يورك رافاييل

أعلن نادي زد تعاقده مع الدولي الرواندي رافائيل يورك قادما من جيفلي السويدي في صفقة انتقار حر.

وكان FilGoal.com كشف عن اتفاق زد مع اللاعب الرواندي لينضم للفريق المصري بعقد لمدة موسمين ونصف.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكشف زد عن تعاقده مع اللاعب عبر حسابه الرسمي: "الجبهة اليسرى في أمان، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد رافائيل يورك".

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ورحل عن جيفلي بنهاية شهر يناير الحالي بعد نهاية تعاقده.

ويجيد رافاييل صاحب الـ 25 عاما اللعب في مركز لاعب الوسط والجناح الأيسر.

وسبق لجيفلي تمثيل منتخب السويد بالأعمار السنية المختلفة قبل أن يمثل رواندا في المنتخب الأول.

ولعب رافاييل بقميص جيفلي 49 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع خمسة أهداف.

ومع منتخب رواندا الأول لعب رافاييل 9 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم وكان آخرهم بعام 2024 ضد بنين بتصفيات كأس العالم.

ويحتل زد المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.

زد يورك رافائيل انتقالات يناير
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