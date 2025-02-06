انتهت كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(0) فالنسيا.. نتيجة قاسية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق73 داني أولمو يهدر فرصة تسجيل الهدف السادس

ق59 لامين يامال يسجل الهدف الخامس لنادي برشلونة

ق53 هدف محقق ضائع لبرشلونة بتسديدة عن طريق لامين يامال من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق31 فيران توريس يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في شباك فالنسيا

ق23 فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثالث

ق16 فيران توريس يسجل الهدف الثاني

ق9 استئناف المباراة من جديد

ق6 توقف المباراة لإصابة باو كوبارسي لاعب برشلونة

ق3 فيران توريس يسجل الهدف الأول لنادي برشلونة

انطلاق المباراة