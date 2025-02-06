قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك
الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:22
كتب : FilGoal
أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك.
ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.
ويتواجد إريك تراوري على رأس هجوم الإسماعيلي خلال مواجهة الزمالك.
وجاءت قائمة الدراويش لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد - عبد الله جمال
خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى - حاتم سكر - محمد خطاري
خط الوسط: محمد حسن - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - عمر القط - عبد الرحمن كتكوت - إبراهيم عبد العال - مروان حمدي
خط الهجوم: نادر فرج - حسن صابر - إريك تراوري - خالد النبريصي
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.
فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.