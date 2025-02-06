رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال

الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:15

كتب : FilGoal

مارسيلو - رونالدو

ودع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قائد النصر السعودي زميله السابق مارسيلو الذي اعتزل كرة القدم برسالة مؤثرة.

وأعلن البرازيلي مارسيلو يوم الخميس اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة ناجحة، تزامل خلالها مع رونالدو في صفوف ريال مدريد لسنوات عديدة.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أخي مارسيلو، يا لها من مسيرة مذهلة".

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وأضاف "لقد عشنا الكثير معا، سنوات مليئة بالإنجازات والانتصارات واللحظات التي لا تُنسى".

وتابع الدون "مارسيلو.. أنت أكثر من مجرد زميل في الفريق، أنت رفيق لحياتي".

وأتم "شكرا لك يا صديقي على كل شيء. أتمنى لك كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتك".

واعتزل مارسيلو كرة القدم بعمر 36 عاما بعد مسيرة حافلة بدأت وانتهت من فلومينينسي.

وانتقل مارسيلو إلى ريال مدريد في يناير 2007 واستمر حتى صيف 2022.

وعقب رحيله من ريال مدريد خاض تجربة قصيرة في أولمبياكوس اليوناني قبل أن يعود لفلومينينسي من جديد.

وخاض مارسيلو في تجربته الثانية مع فلومينينسي 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 36 عاما حقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

وبدأ مارسيلو مسيرته في 2005 مع فلومينينسي وقضى عامين مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد ويصبح من أكثر لاعبيه تتويج بالألقاب في 15 موسما خاضها بقميص الملكي.

كما خاض موسما وحيدا بقميص أولمبياكوس اليوناني قبل العودة للبرازيل مجددا.

وحقق مارسيلو 31 لقبا خلال مسيرته على المستويين المحلي والدولي.

وشارك مارسيلو في 58 مباراة دولية بقميص البرازيل ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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