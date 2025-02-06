مؤتمر كولر - عن إصابة إمام عاشور وقيد معلول وتغيير الخطة بعودة بنشرقي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي ضد بتروجت

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن أداء الفريق رغم إهدار العديد من الفرص في فوز الأحمر على بتروجت.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا الشوط الأول بشكل ممتاز لكن كانت هناك أخطاء وأهدرنا العديد من الفرص، وكنا سعداء بخلق الفريق لهذا العدد منها".

وأضاف "دفاع بتروجت مميز ولكن كان من الممكن أن نسجل 3 أو 4 أهداف في الشوط الأول".

وأوضح "تحدثت مع الفريق بين الشوطين عن ضرورة استغلال الفرص لأن النتيجة كانت 1-0 وكان من الممكن للخصم أن يتعادل بفرصة واحدة".

وتابع "كان من الممكن أن نسجل المزيد في الشوط الثاني ثم استقبلنا هدفا بلا داعٍ، ولكن في النهاية حققنا الفوز".

وأكمل "فترة الانتقالات مفتوحة حتى يوم ٨ فبراير لكن لا أعتقد بوجود صفقات قادمة".

وعن قيد علي معلول قال: "المهم أنه يتدرب بشكل جيد وإيقاعه يرتفع كالمعتاد وحينها يمكنه أن يشارك معنا".

وبسؤاله عما إذا كان تغيير إمام عاشور بسبب إصابة قال: "إنها مباراة كرة قدم وليست باليه. من الوارد أن يكون قد تلقى كدمة خلال المباراة. ظهرت في قدمه آثار لكدمات وسنرى موقفه مع الطبيب".

وواصل "إمام عاشور لا يحتاج لحماية خاصة من الحكام لأنهم عادلون بما يكفي. لو كان الحكم قريبا من الكرة بشكل كافٍ فأنا واثق أنه سيتخذ القرار المناسب ليس لإمام فقط بل لكل اللاعبين".

أما عن جاهزية المغربي أشرف بنشرقي قال: " حين يشارك في التدريبات الجماعية وأراه سأقيم موقفه".

وأخيرا عن إمكانية تغيير الخطة بعد عودته رفقة وسام أبو علي قال: "اللاعب لا يزال مصابا ولن أهدر وقتي في ذلك، ومن الوارد أن أغير طريقتي حين يعود".

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