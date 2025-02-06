بمشاركة الأهلي.. ديلي ميل: فيفا يقرر تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

ذكرت جريدة ديلي ميل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية.

وكانت أسعار تذاكر كأس العالم للأندية قد تسببت في إثارة الجدل وسط مخاوف بشأن الاهتمام بالبطولة.

وأوضح التقرير أن فيفا قرر تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية بشكل كبير.

وكشف التقرير أن تكلفة أرخص تذاكر الأدوار الإقصائية انخفضت بنسبة تصل إلى 375%.

وتم تخفيض سعر أقل تذكرة لمباريات نصف النهائي من 526 دولارًا إلى 140 دولارا.

أما أرخص التذاكر للمباراة النهائية والتي كانت 892 دولارا، فقد أصبحت الآن معروضة للبيع مقابل 300 دولار.

وتأتي هذه الخطوة بسبب تباطؤ مبيعات التذاكر، وسط احتمالات بوجود مقاعد فارغة في المدرجات.

منتصف الشهر الماضي، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر كل مباريات كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك، في تمام الثامنة مساءً.

ونشر فيفا أسعار التذاكر في ملعب هارد روك الذي جاء سعر التذكرة الأرخص فيها 239.75 دولارا بعد إضافة الضرائب، وتصل إلى 1331 دولارا.

أما مباراة الأهلي الثانية أمام بالميراس، والتي تقام على ملعب ميتلايف يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهرًا، فتصل سعر التذاكر الأرخص إلى 82 دولارا بعد إضافة الضرائب، وتصل إلى 713 دولارا.

ويختتم الأهلي مواجهاته أمام بورتو يوم 24 يونيو الساعة 9 مساءً على ملعب ميتلايف، حيث تتراوح الأسعار من 82 دولارا إلى 144 دولارا.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي