الدبيس: علي معلول أسطورة.. ولا بديل عن الفوز في القادم

أبدى كريم الدبيس لاعب الأهلي سعادته بعودة علي معلول من جديد واصفا إياه بالأسطورة.

وانتصر الأهلي على بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة 12 وتصدر الترتيب مؤقتا.

وقال كريم الدبيس لاعب الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مهما في وقت مهم ونريد الفوز في كل المباريات المقبلة".

وأضاف "أشكر الجهاز الفني والنادي على ثقتهم بي وأريد إظهار أفضل ما لدي في الفترة المقبلة".

وأكمل "علي معلول بالنسبة لي أسطورة، ووجوده إضافة لنا، هو دائما ما يتحدث معنا وهو سند لي، وأحبه شخصيا وهو قدوتي".

وأتم "لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة".

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سجل ثنائية الأهلي إمام عاشور ونيتس جراديشار، بينما سجل أحمد فاروق هدف بتروجت.

وبذلك وصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى انتصاره رقم 100 مع الأحمر في جميع المسابقات.