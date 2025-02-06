عبد الله السعيد وشحاتة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي

في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي

مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة

كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك

خبر في الجول - بوبو على أعتاب سيراميكا.. وبيراميدز يوضح هل خرق الناديان لوائح القيد

قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك

مؤتمر كولر - عن إصابة إمام عاشور وقيد معلول وتغيير الخطة بعودة بنشرقي

الدبيس: علي معلول أسطورة.. ولا بديل عن الفوز في القادم

الفوز الـ 100 والهدف الـ 200 وهداف الدوري.. الأهلي يجتاز بتروجت في ظهور رضا الأول