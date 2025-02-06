عبد الله السعيد وشحاتة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 21:22

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك

يفقد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مجموعة من العناصر الأساسية خلال مواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الجمعة ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وناصر منسي على رأس اللاعبين الذين سيفقدهم الزمالك أمام الإسماعيلي.

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كما سيغيب عمر جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش بسبب إصابات مختلفة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك عن مواجهة الإسماعيلي كالتالي:

عبد الله السعيد لاستمرار التأهيل بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة.

عمر جابر بسبب التأهيل بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

محمود حمدي الونش بسبب آلام في البطن والصدر تسبب في ارتفاع درجات الحرارة

محمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد

ناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ انذارات

شيكابالا لعدم الجاهزية بسبب معاناته سابقا من نزلة برد

حمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

الزمالك الإسماعيلي
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