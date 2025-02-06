الفوز الـ 100 والهدف الـ 200 وهداف الدوري.. الأهلي يجتاز بتروجت في ظهور رضا الأول

تغلب الأهلي على ضيفه بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي إمام عاشور ونيتس جراديشار، بينما سجل أحمد فاروق هدف بتروجت.

وبذلك وصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى انتصاره رقم 100 مع الأحمر في جميع المسابقات.

ولعب كولر إجمالا 148 مباراة، بينهم 80 في الدوري الذي حقق فيه 59 انتصارا.

بداية هادئة كسرها هدف إمام عاشور في الدقيقة 15 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وانفرد إمام بصدارة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف.

وتجاوز إمام منافسيه عمرو ناصر لاعب فاركو، وناصر منسي مهاجم الزمالك ولكل منهما 6 أهداف.

وسجل إمام عاشور 7 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري المصري.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 10 أهداف سجلها في آخر 8 مباريات مع الأهلي في كافة المسابقات.

وسجل إمام عاشور هدفا في شباك سموحة وفاركو وهدفين في شباك الجونة ومودرن سبورت، قبل إضافة سابع أهدافه اليوم أمام بتروجت.

كما سجل إمام هدفا في شباك شباب بلوزداد، وثلاثية "هاتريك" في شباك استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 32 انفرد محمد مجدي أفشة ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وانفرد إمام في الدقيقة 40 وراوغ الحارس عمر صلاح، ولكن تدخل كريم الدبيس وسدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل إسماعيل بامبا بدلا من زياد فرج في صفوف بتروجت.

وفي الدقيقة 55 حاول بتروجت برأسية من جبريل شيكودي ولكن أمسك الشناوي بالكرة.

وأتى محمد عبد الله وكريم وليد بدلا من حسين الشحات وعمرو السولية في الدقيقة 61.

على الجانب الآخر حل مصطفى الجمل بدلا من بدر موسى.

وفي الدقيقة 67 سجل نيتس جراديشار الهدف الثاني بلمسة أمام المرمى بعد تمريرة من محمد عبد الله.

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وهذه ثالث مباراة يشارك فيها جراديشار مع الأهلي، والثانية بصفة أساسية.

وسجل جراديشار في مشاركته الأولى أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وشارك فيها منذ بداية الشوط الثاني.

ثم عاد وسجل هدفا وصنع هدفين أمام مودرن سبورت في الجولة الـ 11، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وبذلك في أول 3 مباريات، قدم جراديشار 5 مساهمات تهديفية مع الأهلي (3 أهداف وصناعتين).

وفي الدقيقة 79 حاول عاشور بتسديدة تصدى لها حارس المرمى، واستمرت حتى سددها جراديشار في المرمى ولكن من وضعية تسلل ألغت الهدف.

وحل أحمد رضا الوافد الجديد من بتروجت إلى الأهلي في ظهوره الأول بقميص الأحمر، رفقة أحمد نبيل كوكا بدلا من محمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار في الدقيقة 80.

وسدد كوكا كرة اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك ولكن التسلل تسبب بإلغاء الهدف في الدقيقة 87.

وحل حمزة عبد الكريم بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 88.

وأخيرا في الدقيقة 95 سجل أحمد فاروق هدف بتروجت برأسية بعد عرضية وصلته داخل المنطقة.

هدف فاروق هو الهدف رقم 200 في الدوري المصري لهذا الموسم.

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النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 26 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب ضد سموحة غدا الجمعة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند 17 نقطة في المركز السابع.