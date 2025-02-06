ليزامل تريزيجيه.. الريان يضم رومارينيو

الخميس، 06 فبراير 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

رومارينيو

أعلن نادي الريان القطري ضم المهاجم البرازيلي رومارينيو بعد فسخ تعاقده مع نيوم السعودي في الانتقالات الشتوية الحالية.

الريان توصل لاتفاق مع رومارينيو من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة نيوم قد أعلن توصلها لاتفاق مع رومارينيو على فسخ العقد بالتراضي.

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وذلك تمهيدا لضم الجزائري سعيد بن رحمة بدلاً منه قادما من أولمبيك ليون.

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وشارك رومارينيو في 18 مباراة بقميص نيوم بعدما انضم للفريق الصيف الماضي قادما من اتحاد جدة.

ووصل رومارينيو إلى قطر بالفعل وانضم إلى صفوف الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه".

وكان الريان قد فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بنشرقي قبل أيام.

بعدها انضم الدولي المغربي إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رومارينيو الريان نيوم
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