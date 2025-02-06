الزمالك يعلن عودة المثلوثي من ألمانيا.. والخطوة المقبلة

الخميس، 06 فبراير 2025 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي - الزمالك

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس التونسي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك قادماً من ألمانيا.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

ووصل المثلوثي بصحبة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

وخضع حمزة المثلوثي لجراحة ناجحة في الركبة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

أخبار متعلقة:
رئيس الوكرة: لم أقلل من الزمالك وننتظر عرضه الرسمي لضم دالا.. ولهذا السبب سأمنحه للأهلي مجانا بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني سيزامل كهربا في الاتحاد الليبي بارادو لـ في الجول: تم غلق ملف مفاوضات الزمالك لضم بولبينة نهائيا ميدو: مفاوضات الزمالك مع دالا وبولبينة غير صحيحة..وتصريحات رئيس الوكرة تُعيبه

ويبدأ المثلوثي مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

صاحب الـ 32 عاما انتهى موسمه مع الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت.

ولم يتخذ مسؤولو الزمالك قرارا برفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رفع اسم اللاعب من قائمة الأبيض في يناير الجاري مرتبط بضم لاعبين أجانب.

ويمتلك الزمالك مقعدا أجنبيا شاغرا إذ يضم الفريق كل من التونسي المثلوثي والمغربي محمود بنتايك والتونسي سيف الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك.

وفي حال ضم الزمالك ثنائي أجنبي في سوق الانتقالات الجارية فإن النادي سيرفع اسم المدافع التونسي من القائمة بعد الاتفاق معه.

حمزة المثلوثي الزمالك
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك خبر في الجول - بوبو على أعتاب سيراميكا.. وبيراميدز يوضح هل خرق الناديان لوائح القيد قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك مؤتمر كولر - عن إصابة إمام عاشور وقيد معلول وتغيير الخطة بعودة بنشرقي الدبيس: علي معلول أسطورة.. ولا بديل عن الفوز في القادم عبد الله السعيد وشحاتة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي 7 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة 24 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة 35 دقيقة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (4)-(0) فالنسيا.. جووول الرابع 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بوبو على أعتاب سيراميكا.. وبيراميدز يوضح هل خرق الناديان لوائح القيد 57 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات