الزمالك يعلن عودة المثلوثي من ألمانيا.. والخطوة المقبلة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس التونسي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك قادماً من ألمانيا.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

ووصل المثلوثي بصحبة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

وخضع حمزة المثلوثي لجراحة ناجحة في الركبة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

ويبدأ المثلوثي مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

صاحب الـ 32 عاما انتهى موسمه مع الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت.

ولم يتخذ مسؤولو الزمالك قرارا برفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رفع اسم اللاعب من قائمة الأبيض في يناير الجاري مرتبط بضم لاعبين أجانب.

ويمتلك الزمالك مقعدا أجنبيا شاغرا إذ يضم الفريق كل من التونسي المثلوثي والمغربي محمود بنتايك والتونسي سيف الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك.

وفي حال ضم الزمالك ثنائي أجنبي في سوق الانتقالات الجارية فإن النادي سيرفع اسم المدافع التونسي من القائمة بعد الاتفاق معه.