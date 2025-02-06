5 × 3.. قطار جراديشار لا يتوقف

للمباراة الثالثة على التوالي، شارك السلوفيني نيتس جراديشار وسجل مجددا، في مباراة الأهلي أمام بتروجت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل جراديشار في الدقيقة 67 بتسديدة بعد تمريرة من محمد عبد الله.

وهذه ثالث مباراة يشارك فيها جراديشار مع الأهلي، والثانية بصفة أساسية.

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وسجل جراديشار في مشاركته الأولى أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وشارك فيها منذ بداية الشوط الثاني.

ثم عاد وسجل هدفا وصنع هدفين أمام مودرن سبورت في الجولة الـ 11، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وبذلك في أول 3 مباريات، قدم جراديشار 5 مساهمات تهديفية مع الأهلي (3 أهداف وصناعتين).

ويمتد تعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني لـ 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي فيهرفار المجري لضم المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار مقابل مليون و100 ألف دولار.

ويحصل اللاعب على راتب قيمته 700 ألف دولار سنويا بزيادة سنوية 100 ألف دولار.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما لعب بالدوري المجري في صفوف فيهيريفار منذ فبراير 2024.

وشارك جراديشار مع فريقه السابق منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.